Azul lança avião inspirado no Pateta

A Azul lançou, em parceria com a Disney, o quinto avião temático de personagens da empresa. O Pateta vai se juntar ao Mickey, Minnie, Margarida e Pato Donald. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 7, em evento realizado no Hangar da Azul, em Campinas/SP.

A celebração contou com a presença do presidente da Azul, John Rodgerson, e do vice-presidente da solução de destinos da Disney, Javier Moreno. O avião estará presente na frota de voos domésticos da companhia, trazendo um pouco da experiência do parque temático para os passageiros.

A nova aeronave será um Airbus A320, assim como as demais, com exceção da Minnie, que é um A321. A data de lançamento não foi divulgada, mas de acordo com o presidente da Azul, as operações começam ainda em 2023.

"Nossas aeronaves são as mais fotografadas da nossa frota. E nós queremos trazer modelos de aeronaves diferenciadas e isso é só o começo. Nós já temos quatro aeronaves em parceria com a Disney, no fim do ano vamos ter a quinta, e pretendemos aumentar", disse John Rodgerson.

O presidente destacou ainda que a escolha por utilizar os aviões em rota doméstica foi uma estratégia para que a aeronave fosse mais vista: "Um voo internacional, geralmente só tem um por dia. Então muitas vezes as pessoas podem ter acesso seis, sete vezes por dia, e a ideia é convidar as pessoas para irem para a Disney".

Questionado sobre novas rotas da Azul entre o Brasil e a Flórida, John disse que teríamos novidades em breve, mas ressaltou que Fortaleza ainda não está nos planos de rota da companhia para o país norte-americano.

"Agora que a Covid quase acabou, a gente pode aumentar nossas rotas internacionais ao longo deste ano, mas nós queremos muito mais conectividade. O Brasil precisa ser um país mais conectado com os principais destinos internacionais", disse.

* O repórter viajou para Campinas a convite da Azul Linhas Aéreas

