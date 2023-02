Abrasce projeta crescimento de 14,6% nas vendas dos shoppings em 2023

O faturamento do setor de shoppings deve crescer 14,6% em 2023 na comparação com 2022 e atingir R$ 219,8 bilhões, de acordo com projeção divulgada nesta terça-feira, 7, pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). Se confirmado, o resultado representará um novo recorde para o segmento, ultrapassando a marca de R$ 192,8 bilhões registrada em 2019, o último ano antes do início da pandemia de covid-19.

O ano passado já mostrou uma recuperação expressiva do setor. As vendas dos shoppings alcançaram R$ 191,8 bilhões em 2022, alta de 20,5% em relação a 2021, quando ficou em R$ 159,2 bilhões.

O desempenho de 2022 ficou bem acima da alta de 13,8% projetada inicialmente pela Abrasce. Segundo o presidente da associação, Glauco Humai, isso aconteceu porque o fluxo de visitantes aos centros de compras se recuperou mais rápido do que o previsto. Além disso, a economia teve desaceleração da inflação e avanço na geração de empregos, criando condições mais favoráveis para o consumo, explicou.

"O ano de 2022 foi bem melhor que o esperado. O público voltou com força. E a inflação mais controlada ajudou bastante também", afirmou Humai, em apresentação à imprensa. "Para 2023, o clima é de otimismo com cautela", acrescentou.

O presidente da Abrasce disse esperar que a inflação siga controlada, e que o mercado continue gerando empregos. Ele ponderou, entretanto, que a taxa de juros está alta, o que dificulta a tomada de financiamentos para compras e investimentos.

A previsão de crescimento das vendas neste ano também se baseia na expectativa de continuidade na melhora do fluxo de visitantes e nas inaugurações de shoppings. "Todos esses fatores juntos devem ancorar o crescimento do setor", projetou Humai.

Inaugurações

Foram inaugurados oito shopping centers em 2022, contra cinco registrados em 2021. Com isso, o número de empreendimentos em operação chegou a 628.

Para este ano, a previsão é de 15 inaugurações, sendo oito na Região Sudeste, três na Região Nordeste, dois na Região Sul, um na Região Norte e um na Região Centro-Oeste.

