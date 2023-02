A cada 10 empregos, 8 são gerados nos pequenos negócios, diz Sebrae

Os pequenos negócios são responsáveis por praticamente oito em cada dez empregos com carteira assinada criados no Brasil. O dado faz parte de um relatório produzido pelo Sebrae com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), onde são registradas as admissões e demissões no mercado de trabalho formal.

Segundo o estudo, obtido com exclusividade pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), apesar da queda de 26,5% na geração de vagas nas micro e pequenas empresas - de 2,17 milhões para 1,6 milhão de postos entre 2021 e 2022 - a participação delas no total de empregos surgidos no País subiu de 77,7% para 78,4%.

Durante o ano passado, os setores onde os pequenos negócios mais contrataram foram serviços, com mais de 828 mil vagas criadas, comércio (332,6 mil novos postos) e construção civil (229,8 mil). Na indústria de transformação, as micro e pequenas empresas abriram 158,3 mil vagas em 2022, ao passo que na agropecuária foram criados mais 30,8 mil postos.

"Assim como em 2022, tenho certeza de que, neste ano, as micro e pequenas empresas, principalmente na figura do microempreendedor individual, continuarão impulsionando a nossa economia, com destaque para os setores de serviços e comércio", diz o presidente do Sebrae, Carlos Melles, ao comentar o levantamento.

