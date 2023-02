O POVO e a Academia Cearense de Economia firmam acordo de cooperação

O Grupo de Comunicação O POVO e a Academia Cearense de Economia (ACE) assinaram, nesta segunda-feira, 6, um termo de cooperação técnica. A iniciativa oficializa a parceria entre a empresa, incluindo todos os seus campos de atuação e a entidade de pensadores da economia do Estado.

Segundo Cliff Villar, diretor corporativo do Grupo O POVO, este é um momento em que o grupo está, novamente, retomando o diálogo direto com entidades representativas e associações, após o período de pico da pandemia de Covid. “Hoje, com a ACE, estamos formalizando a relação que já existe, com a possibilidade e o querer de um aprofundamento nesta relação, para que possamos construir ainda mais juntos.”

O termo, ainda conforme Cliff, consolida a relação em um patamar que sai do persona e vai para as instituições. “Este é um documento-mãe que formaliza as relações, estabelece os termos e vamos para além da comunicação, agregando e construindo alianças que viram exemplos, movimentos e que transformam a nossa sociedade.”



Lauro Chaves Neto, presidente da ACE, lembrou que a entidade tem conteúdo e a história econômica, por meio de seus integrantes, e o jornal tem a comunicação. “Quando vem esta união, quem ganha é a sociedade, por meio de diversas ações que podem ser desenvolvidas agora e para frente, com este relacionamento.”



Ele destaca cursos abertos e materiais mais densos e reflexivos, como possíveis produtos desta cooperação. Lauro Chaves comenta que a Academia tem 20 integrantes com formação e larga experiência em diversas áreas da economia.



“Temos pessoas com expertise em planejamento público, gestão de organizações, empresas, área acadêmica. É uma multiplicidade de habilidades que, com a comunicação do Grupo O POVO, estará a serviço da sociedade”, diz o presidente, reafirmando que “no fundo, é para isso que a Academia serve, para prestar um serviço de economia com produção literária, com debates, com reflexões, para a sociedade cearense”.



O diretor da ACE, Ricardo Eleutério, neste sentido de formação do quadro, comentou que a maioria dos economistas que já têm assento na entidade foram precursores e fundadores dos cursos de economia do Estado. “Temos um grupo grande de componentes que formaram algumas gerações de economistas do Ceará".



Presidente de honra da ACE, o professor Raimundo Padilha afirma que a Academia tem um papel significativo na economia do Estado do Ceará. “Temos um celeiro forte de talentos, temos excelentes economistas e o Ceará tem uma característica muito importante, que é a expertise em planejamento. Então, na medida em que você congrega toda essa gente para pensar e discutir, isso fortalece cada vez mais o Estado".



Ele lembra que o Ceará é um dos estados que mais têm trabalhado em planejamento na sua economia, e o jornal vem ao encontro disso. Porque o jornal tem um papel fundamental, já que, nos grandes acontecimentos econômicos do Estado, o jornal estava presente. “Não há economia forte sem comunicação e, neste momento, estão selando essa parceria que é importante para todos nós."



A ACE tem como foco a aplicação da Ciência Econômica e o desenvolvimento do Estado e do Brasil. A entidade tem como um dos seus patronos Demócrito Dummar, que foi presidente do Grupo O POVO de 1985 a 2008, entre outros nomes que prestaram relevante serviço.

