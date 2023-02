Concurso: Inscrições para prova do TJCE ocorrem este mês; veja datas

As inscrições para o concurso do Tribunal da Justiça do Estado do Ceará (TJCE) estão abertas. Interessados podem se candidatar até o próximo dia 22 deste mês (fevereiro), no site do Cebraspe.

Segundo o edital divulgado pelo TJCE são 50 vagas para o cargo de técnico judiciário e cadastro reserva, com remuneração inicial de R$ 5.633,84.

A aplicação da prova está marcada para 23 de abril.

A taxa de inscrição é de R$ 112. Mais informações podem ser encontradas no edital.

Remuneração e benefícios

Os servidores irão receber o vencimento-base no valor de R$ 4.333,73 e GAM institucional de R$ R$ 1.300,11, com auxílio alimentação no valor de R$ 1.580,36, assistência pré-escola e auxílio transporte.

Além disso, os servidores terão possibilidade de progressão salarial, de acordo com o tempo de trabalho e as especializações adquiridas.

