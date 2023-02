Hong Kong vai distribuir 500 mil passagens aéreas de graça

Hong Kong vai distribuir 500 mil passagens aéreas gratuitas para turistas visitarem a cidade. Sem a exigência de quarentena obrigatória em hotéis, que caiu nos últimos dias, o governo confirmou o plano anunciado há dois anos.

Os bilhetes foram comprados pela Autoridade Aeroportuária de Hong Kong ainda em 2020 como parte de um pacote de ajuda para a indústria da aviação.

Visitantes de todo o mundo e também residentes de Hong Kong poderão ter acesso aos bilhetes, no que foi chamado de “a maior saudação de boas-vindas” da cidade a viajantes estrangeiros.

A distribuição começará no dia 1º de março com os voos gratuitos disponibilizados através de agentes de viagens e escritórios no exterior de companhias aéreas de Hong Kong.

Campanha para recuperação

"A compra serve ao propósito de injetar liquidez nas companhias aéreas antecipadamente, enquanto os bilhetes serão distribuídos a visitantes globais e residentes de Hong Kong na campanha de recuperação do mercado", informou o porta-voz.

O esforço visa a retomada do volume de turistas na cidade, que chegava a 56 milhões anualmente.

Com a pandemia, o país viu o número praticamente zerar, uma vez que em um estágio exigiam que os viajantes passassem 21 dias em um quarto de hotel custeados pelos viajantes. Apenas os residentes de Hong Kong eram autorizados a entrar.

“Esperamos dar o máximo de espaço para reconectar Hong Kong e revitalizar nossa economia”, afirmou o presidente-executivo de Hong Kong, John Lee, em entrevista coletiva na sexta-feira (30).

No total, o governo de Hong Kong investiu US$ 254,8 milhões no plano.

Demanda em alta

Desde a redução do período de quarentena - de 7 para 3 dias de automonitoramento em 26 de setembro em casa ou local da escolha dos passageiros -, muitos habitantes de Hong Kong começaram a acessar os sites das companhias aéreas.

A demanda foi tão grande que a Cathay Pacific, transportadora de bandeira da cidade, criou uma "sala de espera" virtual para atender os clientes.

Já o serviço de reservas de viagens online Expedia contou de um aumento de nove vezes na busca de voos de Hong Kong para Tóquio e de 11 vezes para Osaka.



