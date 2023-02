BNDES aprova novo presidente do Conselho de Administração do banco    

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em reunião realizada nesta sexta-feira (3) aprovou o nome do economista Rafael Lucchesi como novo presidente do Conselho de Administração (CA). Formado pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Lucchesi ocupava a diretoria de Educação e Tecnologia da Confederação Nacional da Indústria (CNI), a diretoria-geral do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e a superintendência nacional do Serviço Social da Industrial (Sesi) desde 2011.

Com vasta experiência na área da indústria, da tecnologia e da inovação, Lucchesi também foi secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do governo do Estado da Bahia, ocasião em que presidiu o Conselho Nacional de Secretários Estaduais para Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação. Naquele período, foi membro do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia.

Posse

Com a entrada de Lucchesi, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, anunciou o nome do procurador federal da Advocacia-Geral da União (AGU) Walter Baère, que estava na presidência do Conselho de Administração do BNDES desde 2022 como novo diretor do banco. Baère foi secretário-executivo adjunto do Ministério do Planejamento (2017-2018) e consultor jurídico do Ministério do Planejamento (2012-2017). Também é doutorando em direito público pela Universidade de Coimbra.

Com a presença do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente, Geraldo Alckmin, o economista e professor universitário Aloizio Mercadante toma posse na segunda-feira (6) no cargo de presidente do BNDES. A posse está marcada para as 10h na sede do BNDES, no centro do Rio de Janeiro.

