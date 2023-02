Biodiesel: setor defende que Alckmin coordene discussões no governo

O setor do biodiesel realizou nesta sexta-feira, 3, uma reunião com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Em comunicado enviado à imprensa, as entidades do segmento ressaltam que Alckmin reconhece a importância da retomada da mistura do biodiesel ao diesel fóssil e defendem que o ministro coordene discussões no governo sobre o tema. "Para o setor, o papel do vice-presidente na coordenação dessas discussões do biodiesel dentro do governo é muito importante", dizem na nota.

As associações que participaram do encontro se comprometeram a apresentar ao vice-presidente documentos que comprovem o efeito positivo do aumento do uso do biodiesel na economia, saúde, meio ambiente, agricultura e geração de empregos. Ontem, o segmento havia se reunido com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para debater a política energética nacional. Embora tenha avaliado o encontro como "muito positivo", o setor reafirma a necessidade de uma "decisão urgente no Conselho Nacional de Política Energética (CNPE)" sobre a questão da mistura obrigatória.

