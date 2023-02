Cegás reduz tarifas de gás natural para todos os segmentos

A Companhia de Gás do Ceará (Cegás) informou que reduziu, a partir desta quarta-feira, 1º de fevereiro, a tarifa média do gás natural fornecido para residências, comércios, indústrias e também para o setor automotivo. O gás de cozinha não está incluído nisso.

O reajuste acompanha o da Petrobras, que fornece o gás natural às distribuidoras regionais. De acordo com a petroleira, a diminuição é, em média, de 11,1% em reais por metro cúbico.

"A redução ocorre para adequar as tarifas de Gás Natural à realidade do mercado de combustíveis no Ceará e está em conformidade com normativos da Secretaria da Fazenda do Estado, que reduziu o preço final deste energético", diz comunicado da Cegás divulgado hoje.

Reduções

O segmento residencial foi o que teve maior redução média, de acordo com a companhia. Ao todo foram R$ 0,80 no valor do metro cúbico (m³), que representam 14% de baixa.

A segunda maior diminuição média foi feita no segmento comercial, o qual obteve "uma média de diminuição de 4% (equivalente a R$ 0,20 por m³), bem como o setor público que seguiu aproximadamente esse mesmo índice de redução." Já o segmento industrial teve uma redução de 2,5%.

O metro cúbico de gás natural veicular comercializado pela Cegás aos postos de combustíveis caiu de R$ 3,6806 para R$ 3,6106, na baixa de 2% feita pela empresa hoje.

"Ressaltamos que o preço do GNV a ser praticado para os usuários finais é de total responsabilidade de cada posto de combustível, já que a definição do preço é regida pela livre concorrência", diz comunicado da Cegás.



