Holding de saúde está com inscrições abertas para programa de trainee

O programa de trainee do grupo ICC está com inscrições abertas até o dia 10 de fevereiro para profissionais de diversas áreas. Podem se inscrever quem está fase final de conclusão da graduação, faltando um ano para a formação, ou ter concluído há um ano.

O programa visa atrair jovens e tem o objetivo de desenvolver e formar profissionais para áreas estratégicas do Instituto, com foco na empatia, na excelência, na inovação e em performance de resultado, formando profissionais capacitados que aliam a formação técnica com a prática.

O ICC é uma holding da saúde formada pelo Hospital Haroldo Juaçaba, Hospital Santa Cecília, LIV Saúde, Faculdade Rodolfo Teófilo, ICC Biolabs e Casa Vida.

Lá, os trainees terão oportunidade de aprofundar e acelerar o desenvolvimento da carreira, adquirindo competências de gestão, criação de projetos estratégicos e visão sistêmica.

Os aprovados irão interagir diretamente com uma equipe multifuncional com profissionais de áreas diferentes para trilhar transformações e soluções estratégicas para as unidades de negócio do ICC.

Thiago Rodrigues e Gabriella Bruno, que participaram do programa de trainee em 2017 e 2019, respectivamente, ascenderam na empresa e hoje possuem funções de destaque. Thiago é gerente de Controladoria do Grupo ICC, enquanto Gabriella é coordenadora do ICC Biolabs.

As inscrições podem ser feitas através do site, com cadastro de currículo na plataforma do banco de talentos.

