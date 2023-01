Mega-Sena: 5 apostas de Fortaleza acertam quina e ganham até R$ 81 mil

O Concurso 2559 da Mega-Sena, sorteado nesse sábado, 28, acumulou o prêmio máximo. No entanto, a quina contou com 163 apostas vencedoras, sendo cinco delas no Ceará, que receberam prêmios que vão de R$ 40 mil até R$ 81 mil.

Todas apostas vencedoras no Estado foram feitas em Fortaleza. Três delas realizaram apostas simples, de seis números, e embolsam R$40.505,04. Outra apostou sete números e vai levar o prêmio de R$ 81.010,08. Já a última vencedora foi um bolão de 17 cotas, que vão dividir o valor de R$81.009,93.

Com o acumulado para o próximo concurso, a expectativa é que o próximo prêmio pague cerca de R$ 115 milhões.

Outras 10.641 apostas acertaram quatro números, e vão receber valores a partir de R$ 886,37.

Resultado Mega-Sena - Concurso 2559 (28/01)

09 - 12 - 20 - 30 - 32 - 35

