Nos EUA, PCE sobe 0,1% em dezembro ante novembro

O índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) avançou 0,1% em dezembro do ano passado nos Estados Unidos, na comparação com o mês anterior, informou na manhã desta sexta-feira, 27 o Departamento do Comércio. Na comparação anual, a alta foi de 5,0%. Já o núcleo do PCE, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, teve crescimento de 0,3% em dezembro ante novembro, com alta de 4,4% ante dezembro do ano anterior. Os dois resultados do núcleo vieram em linha com a previsão dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal. O PCE é a medida de inflação preferida pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano). Com informações da Dow Jones Newswires.

