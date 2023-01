Carnaval deve movimentar mais de R$ 230 milhões em turismo no Ceará

Levantamento feito pela CNC volta a colocar a arrecadação do Estado no período mais próximo aos índices antes da pandemia de Covid-19

O Carnaval 2023 no Ceará deve injetar R$ 233,7 milhões no turismo do Estado. É o que revela levantamento realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Se a expectativa se confirmar, representará um aumento de 19,91% em relação a 2022, quando o Estado arrecadou R$ 194,9 milhões com atividades turísticas no período. No entanto, ainda fica abaixo dos anos anteriores à pandemia de Covid-19. Em 2020, último carnaval antes do início do período de isolamento social, o valor injetado foi de R$ 274,1 milhões.

Ainda de acordo com o levantamento da CNC, a demanda por serviços turísticos deve gerar oferta de 360 mil oportunidades de trabalho temporário no período, 25 mil a mais do que foi registrado em 2022, mas ainda bem abaixo do de 2020, quando foram ofertadas 592 mil vagas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O POVO entrou em contato com a Secretária de Turismo do Ceará, Yrwana Albuquerque, para saber se o Governo também trabalhava com esses números, que ressaltou que é esperado a retomada da arrecadação no nível pré-pandemia, mas só poderia projetar os números de forma mais concreta quando tiver mais próximo à data.

Segundo o presidente da CNC, José Roberto Tadros, o principal obstáculo ao restabelecimento das receitas ao nível pré-pandemia é o atual contexto econômico menos favorável.

"Os reajustes de preços de praticamente todos os segmentos, o aumento significativo da taxa de juros e o alto comprometimento da renda com dívidas fazem com que os gastos com lazer sejam comedidos, mas ainda assim consideravelmente maiores do que em 2021”, afirmou.

De acordo com o IPCA, em 2022, o preço das passagens aéreas acumulou alta média de 23,53% ante 2021.Assim como outros serviços mais demandados nesta época do ano, como hospedagens (18,21%) e pacotes turísticos (17,16%), registrando reajustes bem acima da variação do nível geral de preços (5,79%).

O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Ceará (ABIH-CE), Régis Medeiros, disse que existe uma expectativa de que sejam ocupados pelo menos 70% da rede hoteleira do Estado.

"Janeiro tem apresentado números positivos para o setor. Já estamos no mesmo patamar que tínhamos antes da pandemia e devemos fechar o mês com 80% de ocupações. Ano passado, no Carnaval, já tivemos uma ocupação de 70% e neste ano, devemos pelo menos manter esse número", disse.

Régis destacou também que alguns municípios devem ultrapassar os 90% de ocupação, como Jericoacoara e Icaraí de Amontada, que possui grande procura por quem vem do Sudeste, e Aracati, com público vindo, em maioria, de outras cidades do Ceará e do Rio Grande do Norte.

Em relação à Fortaleza, em pesquisa realizada pelo Observatório do Turismo do município, dos viajantes que vieram a capital cearense no período do Carnaval em 2020 — último realizado até o momento — 88,44% eram turistas nacionais e 11,56% visitantes vindos do exterior. Entre os entrevistados, 91,91% estavam pela primeira vez participando do Carnaval na Capital.

Mais notícias de Economia

Tags