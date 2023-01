Pedidos de portabilidade numérica sobem 14% em 2022; veja como fazer

A quantidade de pedidos de clientes de empresas de telefonia que solicitaram a portabilidade numérica subiu 14,7% entre 2021 e 2022. Segundo dados da ABR Telecom, pedidos de portabilidade numérica de telefonia subiram de 8,8 milhões, em 2021, para 10,1 milhões ao fim do ano passado.

Já há dados desses primeiros dias de 2023. E, segundo a ABR Telecom, 807.590 pedidos de portabilidade foram realizados e 620.737 já foram atendidos pelas operadoras.

O que é portabilidade numérica nos serviços de telefonia

A portabilidade numérica é realizada entre prestadoras de Serviço Móvel Pessoal (SMP) e Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) conforme o Anexo ao Regulamento dos Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução Anatel nº 73, de 25 de novembro de 1998.

O modelo de portabilidade numérica no Brasil, definido pela Anatel, determina que as trocas devem ser solicitadas pelos usuários sempre dentro do mesmo serviço, isto é, de móvel para móvel ou fixo para fixo, e na área de alcance do mesmo DDD.

Como fazer portabilidade numérica nos serviços de telefonia

Entre os critérios que devem ser observados, no momento de solicitar transferência de operadora:

Informar à operadora de telefonia que recebe o pedido, o nome completo

Comprovar a titularidade da linha telefônica

Informar o número do documento de identidade

Informar o número do registro no cadastro do Ministério da Fazenda, no caso de pessoa jurídica

Informar o endereço completo do assinante do serviço

Informar o código de acesso

Informar o nome da operadora de onde está saindo.

