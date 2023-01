Movimento Empreender: 3º dia de webinar traz destaques da moda cearense

O webinar online "Criatividade que transforma", realizado pelo Movimento Empreender, chega ao terceiro dia de evento trazendo o tema "A moda cearense que veste as estrelas".

A programação do dia vai contar com a diretora da Limonar, Raquel Medeiros, a criadora da Açude, Ana Beatriz Ribeiro, e a empresária Almerinda Maria.

O evento começou nessa segunda-feira, 23, e vai até o dia 27, sempre às 19 horas, trazendo a criatividade como tema central de transformação dentro das micro e pequenas empresas, com temas que conversam diretamente com a criatividade que transforma, com debate sobre o mercado, possibilidades de crescimento, inovação, parcerias e outros assuntos.

O evento virtual está com inscrições gratuitas através da plataforma Sympla até o dia 27 de janeiro.

Confira a programação

23/01 | DO GRANDE PARA O PEQUENO - PARCERIAS QUE FORTALECEM OS NEGÓCIOS



Felipe Cidrão - Analista técnico do Sebrae-CE na região Metropolitana de Fortaleza.

Administrador, analista de negócios do Sebrae/CE na Região Metropolitana e gestor da instituição no Programa Território Empreendedor.

Cristiane Peres - Gerente da área de Relações com Comunidades da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP)

Gerente da área de Relações com Comunidades da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), com mais de 10 anos atuando na área social, contribuiu com a execução de vários projetos de desenvolvimento sustentável com foco no diálogo social, na geração de renda, melhoria da qualidade de vida, empoderamento de lideranças comunitárias, esporte, cultura e lazer. Formada em Direito pela UNIFOR, possui MBA em Gestão e Assessoria de Comunicação, além de vários cursos na área de sustentabilidade, dentre eles o aperfeiçoamento em ESG, da UNIFOR.

24/01 | NEGÓCIOS DE MULHER - HISTÓRIAS QUE INSPIRAM O EMPREENDEDORISMO FEMININO



Juliana Vieira - Espetinho da Ju

Empreendedora, trabalha com espetinhos há mais de 18 anos na praia de Iracema

Nice Ferreira - Caipiras Fashion

Empreendedora do ramo da beleza. Abriu um salão no meio do sertão cearense, o Caipiras Fashion.

Paulo Barbosa - Economista

Mestre em Economia (CAEN/ UFC), Graduado em Ciências Econômicas (UFC). Atua como Coordenador de Projetos e Desenvolvimento Econômico na Prefeitura Municipal de Fortaleza. É Analista de Desenvolvimento Organizacional da Secretaria das Cidades do Estado do Ceará. Coordenou a implantação de programas municipais de microcrédito orientado, tais como: Mulher Empreendedora e Nossas Guerreiras. Tem atuado na Coordenação de avaliação e construção de políticas públicas de desenvolvimento econômico e de incentivos fiscais e como Consultor independente nas áreas de análise de viabilidade econômico-financeira de projetos públicos e elaboração de Plano Diretor, com assessorias prestadas a Governos Estaduais e Municipais no Brasil. Leciona em nível de graduação e pós-graduação nas áreas de economia, finanças e elaboração e gestão de projetos.

25/01 | A MODA CEARENSE QUE VESTE AS ESTRELAS



Raquel Medeiros - Diretora da Limonar

Bacharel em Design-Moda pela Universidade Federal do Ceará – UFC e mestre em Têxtil e Moda pela Universidade de São Paulo - USP. Há 17 anos, Raquel Medeiros atua em diversas áreas da moda como Marketing, Branding e Planejamento de Coleções. Além disso, é fundadora da Limonar - Linguagens, Moda e Narrativas que oferece: capacitação de empresários/profissionais que atuam na área de moda; palestras; cursos; treinamentos e consultorias onde leva o seu método organizando processos em Negócios de Moda.

Ana Beatriz Ribeiro - Açude

É natural de Juazeiro do Norte, onde passou a infância e morou até seus 17 anos. No ensino médio mudou-se para Fortaleza, onde se graduou em Arquitetura e Urbanismo pela UFC e em seguida migrou para o curso de Design de Moda na Unifor. Após estágios e empregos na área de moda como: venda, estilo, marketing e gerenciamento de grupos artesanais em grandes marcas cearenses como Catarina Mina, criou sua marca autoral em novembro de 2020 chamada Açude

Almerinda Maria - Empresária

Almerinda é filha de costureira e lá no início dos anos 1980, se dedicou a resgatar a cultura nordestina e transformá-la em moda, responsável por levar trabalhos com bordados, rendas, ponto de renascença e richelieu para o mercado da alta costura. Com inspiração no segmento handmade, Almerinda - @almerindamariabrand - traz um novo conceito sobre a riqueza da renda renascença aliada a sofisticação da demi-couture.

26/01 | BNB E CASA AZUL ABREM OPORTUNIDADES PARA A SUA STARTUP



Rafael Silveira - Diretor de Operações da Casa Azul

Administrador com mestrado em Administração Estratégica com pesquisa em comportamento do consumidor. Atua há mais de duas décadas no mercado digital e comunicação, de várias regiões do Brasil, em empresas líderes dos seus segmentos. Sempre ligado à área de desenvolvimento de produtos e negócios digitais e inovação.

Carlos Eduardo Gaspar - Hub de Inovação do Banco do Nordeste

À frente do Hubine – Hub de Inovação do BNB, área que tem a responsabilidade de fomentar a inovação externa e interna por meio da oferta de cursos, eventos de estímulo à criatividade e à formação de negócios inovadores, mentoria, formação de parcerias, incubação de projetos/ideias, aceleração de empresas constituídas e de outras iniciativas de estímulo à inovação, visando ao desenvolvimento da Região Nordeste. É graduado em Comunicação Social (PUC-RS), possui especialização em Economia pela Universidade Federal do Ceará (UFC), MBA Executivo pelo IBMEC e mestrado em Empreendedorismo Social pela Hult International Business School de San Francisco, EUA.

27/01 | PEQUENOS NEGÓCIOS NA ONDA DA ECONOMIA DO MAR



Artur Bruno - Assessor Especial para Assuntos Federativos

Educador com histórico de 45 anos dedicados à formação da juventude. Foi vereador de Fortaleza, duas vezes, quatro vezes deputado estadual e deputado federal, Ex-Secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social, Ex-Secretário da Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceará (SEMA). Atualmente, Assessor Especial para Assuntos Federativos. Autor de doze livros, Artur Bruno é membro da Academia Fortalezense de Letras e sócio efetivo do Instituto do Ceará – Histórico, Geográfico e Antropológico.

Luís Ernesto Arruda - Prof. do LABOMAR/UFC e Cientista Chefe de Meio Ambiente do Governo do Ceará

Possui Bacharelado em Ciências Biológicas, Licenciatura Plena em Ciências Biológicas e mestrado em Ciências Marinhas Tropicais pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Tem Doutorado em Oceanografia e Pós-Doutorado pela Universidade Federal de Pernambuco.

Roberto Gradvohl - CEO da empresa CAIX Comercial de alimentos Indústria e Exportação Ltda.

Graduado em Direito pela Unifor, CEO da empresa CAIX Comercial de alimentos Indústria e Exportação Ltda. Líder do Masterplan de Economia do Mar e presidente da Câmara Setorial de Economia do Mar (ADECE)

Mediação



Camilla Lima - Jornalista

Nazareno Albuquerque - Coordenador Geral do Movimento Empreender

