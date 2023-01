Lula chega à residência de Lacalle Pou com discussão sobre Mercosul em foco

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, chegou no início da tarde desta quarta-feira, 25, à residência oficial do presidente do Uruguai, Luís Alberto Lacalle Pou, em Montevidéu. O momento da chegada foi marcado por uma mistura de gritos de apoio a Lula e protestos contra Lacalle Pou no entorno da residência oficial.

Lula busca uma aproximação com Lacalle Pou, que é de centro-direta, para tentar proteger o Mercosul das negociações entre Uruguai e China por um acordo comercial.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que aniversaria nesta quarta, acompanha o encontro, assim como o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o assessor especial da Presidência da República Celso Amorim.

