Petrobras anuncia reajuste de 7,46% na gasolina

A Petrobras anunciou que terá um aumento de R$ 0,23 na gasolina para as distribuidoras a partir desta quarta-feira, 25. O litro vai passar de R$ 3,08 para R$ 3,31. O valor representa uma alta de 7,46%.

É o primeiro reajuste da gasolina no ano de 2023. A última mudança nos valores praticados pela empresa havia sido em dezembro de 2022, quando foi anunciada uma redução de 6,1%.

De acordo com o assessor de economia do Sindipostos, Antônio José Costa, esse reajuste também deve impactar no consumidor cearense, mas sem citar valores: "Cada posto tem a autonomia para praticar o seu preço", disse.

Antônio ressaltou ainda que os postos com estoque mais baixo já deverão ter aumento de preço imediatamente. Já aqueles que trabalham com um estoque maior, podem segurar os preços por mais alguns dias.

De acordo com a pesquisa da Agência Nacional de Petróleo (ANP), o Ceará possui a gasolina mais cara do Brasil há quatro semanas, com preço médio de revenda a R$ 5,52.

Confira a nota divulgada pela empresa

"A partir de amanhã, 25/01, o preço médio de venda de gasolina A da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,08 para R$ 3,31 por litro, um aumento de R$ 0,23 por litro.

Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 2,42 a cada litro vendido na bomba.

Esse aumento acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio."

