IPCA-15 sobe 0,55% em janeiro ante alta de 0,52% em dezembro, revela IBGE

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) subiu 0,55% em janeiro, após ter avançado 0,52% em dezembro de 2022, informou nesta terça-feira, 24, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O número ficou dentro do intervalo das estimativas captadas pelo Projeções Broadcast, de 0,43% a 0,67%, mas acima da mediana de 0,52%. Com o resultado agora anunciado, o IPCA-15 em 12 meses tem alta de 5,87%, ante taxa de 5,90% até dezembro.

Os preços de Alimentação e bebidas aumentaram 0,55% em janeiro, após alta de 0,69% em dezembro. O grupo deu uma contribuição positiva de 0,12 ponto porcentual para o IPCA-15, de acordo com o IBGE.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entre os componentes do grupo, a alimentação no domicílio teve alta de 0,61% em janeiro, após ter avançado 0,78% no mês anterior. A alimentação fora do domicílio subiu 0,39%, ante alta de 0,45% em dezembro.

Tags