Morre aos 87 anos Álvaro Machado, fundador da Dragão dos Parafusos

O fundador e presidente da Dragão dos Parafusos, Álvaro Bezerra Machado, faleceu nesta segunda-feira, 23, aos 87 anos, em Fortaleza. A informação foi divulgada no perfil da empresa nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.

Álvaro Machado iniciou sua trajetória aos 22 anos vendendo material elétrico em um ponto na rua Meton de Alencar, com estoque cedido pelo seu pai, que trabalhava no segmento. Dois anos depois, foi para a rua Senador Alencar, que era o conhecido “quarteirão do papoco”, especializado em lojas de autopeças.

Pelos outros vendedores não quererem vender parafusos e miudezas pelo preço baixo, Álvaro foi ganhando esses clientes e fundou a Dragão dos Parafusos em 1957, se aperfeiçoando em parafusos e fixador.



Hoje, a Dragão dos Parafusos possui cinco lojas e um centro de distribuição.

Veja a nota divulgada pela empresa

"É com profunda tristeza e pesar que comunicamos a notícia do falecimento de Álvaro Bezerra Machado, aos 87 anos, nesta segunda feira (23), em Fortaleza.

Álvaro Machado é detentor de uma história empresarial incrível em prol do futuro de sua família. Foi fundador e presidente da Dragão dos Parafusos, empresa pioneira no ramo de ferragens e ferramentas, que completou 65 anos de fundação em Maio de 2022.

Trilhou uma trajetória de sucesso, baseada na humildade e no árduo trabalho, de forma que a Dragão dos Parafusos tornou-se especialista em todo tipo de parafusos e fixadores, contando com mais de 20 mil itens em seu catálogo.

Lojas e Centro de distribuição estarão fechadas hoje dia 23/01/2023."

