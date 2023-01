Haddad e Massa propõem simplificar acordos de pagamento em moedas locais

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro da Economia da Argentina, Sergio Massa, propuseram em memorando conjunto assinado nesta segunda-feira, 23, em Buenos Aires a simplificação e modernização de acordos de pagamento em moedas locais. O Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) antecipou na manhã desta segunda-feira a assinatura do documento, que dá início aos estudos para uma unidade comum de troca entre Brasil e Argentina para transações comerciais e financeiras.

"Propõem que a assinatura do presente instrumento dê início a ações destinadas a superar barreiras e dinamizar o comércio bilateral, a simplificar a modernizar acordos de pagamento em moedas locais e a fortalecer a integração regional", diz o memorando.

O texto traz o compromisso de expansão do uso de moedas locais, com a intensificação das negociações entre os bancos centrais e outros órgãos responsáveis para aperfeiçoar o Sistema de Pagamentos em Moeda Local (SML), com a ampliação de seu uso e escopo, visando um comércio com menos obstáculos.

"As partes acordam em avançar em acordos e instrumentos que facilitem o livre fluxo de divisas entre os países, sob um esquema compatível com a estabilidade financeira e macroeconômica", diz o documento assinado por Haddad e Massa, que defende a necessidade de se aprofundar a integração regional.

