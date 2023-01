Eusébio dá desconto no IPTU para moradores responderem Censo do IBGE

Anúncio foi feito pela prefeitura do município. Responder ao questionário rende desconto de 5% no IPTU 2023

Os moradores do município do Eusébio que responderem ao Censo do IBGE receberão desconto no IPTU deste ano. Segundo a Prefeitura do município, basta os donos dos imóveis atenderem o recenseador para terem acesso a 5% de desconto.

O Censo do IBGE é realizado desde o ano passado, mas, apesar de vários meses em campo, ainda faltam localidades a serem recenseadas. "Responder o Censo do IBGE é exercer a cidadania, é obrigatório e é sigiloso", disse Alfredo Rangel, agente censitário do IBGE em Eusébio.

De acordo com o prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves, além do desconto de 5% sobre o IPTU 2023, o recenseamento é importante para dar acesso aos programas sociais disponíveis no municípios.

"Nós precisamos ter a verdade sobre todas as pessoas que moram aqui no nosso município. É uma oportunidade de ter uma declaração de que a pessoa mora em nosso município para que também possa se recadastrar nos benefícios sociais como Renda Mínima, Aluguel Social e Cesta Básica, além de outros serviços."

"Receba o recenseador e a nossa cidade saberá qual a população real da que nós temos aqui”, enfatiza o prefeito.

O Censo 2022 ainda está em campo realizando coletas desde 1º de agosto de 2022 e continuará durante o mês de janeiro de 2023 para que esse processo seja concluído e toda população possa ser recenseada.

