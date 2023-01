PIB da China cresce 2,9% no 4° trimestre de 2022 ante igual período de 2021

O Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu 2,9% no quatro trimestre de 2022 ante igual período de 2021, informou nesta terça-feira, 17, pelo horário de Pequim, o Escritório Nacional de Estatísticas do país (NBS, na sigla em inglês). No acumulado do ano, a economia chinesa registrou expansão de 3%, o que representa uma forte desaceleração em relação a 2021, quando o PIB do país havia avançado 8,1%.

O resultado do quarto trimestre foi inferior ao do período anterior, que registrou crescimento de 3,9%. Ainda assim, o número superou a previsão de analistas consultados pelo Wall Street Journal, que esperavam expansão de 1,7%. Em relação ao PIB do terceiro trimestre, o crescimento no último período de 2022 foi nulo. Com informações da Dow Jones Newswires.

