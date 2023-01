Grande Fortaleza terá 385 novas operações em shoppings em 2023

O ano de 2023 vai ser de expansão no segmento shopping center na Região Metropolitana de Fortaleza. Ao todo, que foram informados ao O POVO, serão inauguradas pelo menos 385 novas operações em 11 empreendimentos - nove já tradicionais em Fortaleza, Eusébio e Maracanaú e dois novos malls, que devem ser inaugurados nos meses de abril e julho.

As novas operações foram solicitadas pelo O POVO aos empreendimentos e o número corresponde ao total informado pelos centros de compras até o fechamento desta edição.

Sobre a expansão das operações no Estado, o presidente da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) no Ceará, Wellington Oliveira, afirma que o mercado está aquecido. "Todos os shoppings devem trazer grandes novidades em 2023", ressalta. Por se tratar de informação estratégica, segundo ele, cada empreendimento deve falar sobre suas previsões, detalhes e as inaugurações.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apenas a Rede Ancar, administradora dos North Shopping Jóquei, North Shopping Fortaleza, North Shopping Maracanaú e do Via Sul, prevê a abertura de 140 novas operações nos seus empreendimentos.

No North Shopping Jóquei, que celebra uma década este ano,a novidade é o Quintal do Jóquei, um espaço gastronômico com um conjunto de restaurantes e equipamentos de lazer. No complexo de lojas de Maracanaú, no primeiro semestre a previsão é de 10 novas lojas e, para o ano todo, a administração trabalha com o número de 30 novas operações.

O Via Sul Shopping, para 2023, prevê a abertura de 30 novos negócios (17 lojas e 13 quiosques), que devem criar 140 novos postos de trabalho. A expectativa de crescimento em vendas é de 14%. Ainda para janeiro, o empreendimento deve inaugurar três operações de alimentação. São eles: Uata?! Burger, BBurger e Trevo Açaí.

Já o North Shopping Fortaleza vai abrir 31 lojas em 2023. Esses novos negócios representam 4,4 mil metros quadrados em área bruta locável. Só no ano passado, com a expansão de 61 novas operações, o empreendimento abriu 470 postos de trabalho.

O Iguatemi Bosque relembra a abertura de 50 lojas em 2022, em comemoração ao seu aniversário de 40 anos e afirma estar trabalhando para abrir, pelo menos, 30 novas operações em 2023. Dentre essas estão as primeiras lojas Motorola e Raphael Steffens no Ceará. Além delas, no primeiro quadrimestre, 12 lojas devem iniciar suas operações no mall.

Para o primeiro trimestre deste ano, os shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy já têm confirmadas as inaugurações de 11 operações. Destas, pode-se se dizer que uma das mais aguardadas é da Sephora. Esta vai ser a primeira loja da varejista francesa de produtos de beleza no Estado. O início das operações está previsto para abril.

O Shopping Benfica inicia 2023 com inaugurações na praça de alimentação: Uata?! (sanduíches) e Milky Moo (milk shakes). No segmento de moda, o empreendimento terá a reinauguração da Skyler. E, ainda nos primeiros meses do ano, contará com a expansão da nova Alô Bijoux. Da mesma forma, o Shopping Eusébio terá cinco novas operações com destaque para moda e alimentação. Confira a lista completa abaixo.

Mais notícias de Economia

Tags