Expansão global deve ter ponto mais baixo em 2023, diz diretora-gerente do FMI

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, destacou nesta terça-feira, 17, o fato de que o crescimento global deve "atingir seu ponto mais baixo" do ciclo atual em 2023. Durante evento do Fórum Econômico Mundial, em Davos, ela reafirmou a projeção de outubro do Fundo, segundo a qual o Produto Interno Bruto (PIB) do mundo deve crescer 2,7% no ano atual.

Kristalina Georgieva disse que questões como a pandemia da covid-19 e a guerra da Rússia na Ucrânia mostram que "a segurança do lado da oferta requer alguma redundância", e consequentemente algum custo extra. De qualquer modo, é uma solução para esses contextos, sugeriu.

Também presente no mesmo painel, o ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, Faisal bin Farhan Al Saud, ressaltou a importância da segurança energética global.

Ele disse que seu país realiza um investimento bilionário em energias renováveis, mas argumentou que isso demorará décadas para prevalecer no mercado, sobretudo em países em desenvolvimento. Nesse contexto, ele argumentou pela manutenção das energias tradicionais, em processo gradual de transição.

O ministro saudita também disse que o país busca dialogar com o Irã, um rival regional, e reafirmou a "parceria forte" com os EUA, mesmo que existam divergências pontuais.

