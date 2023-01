Americanas faliu? Veja situação da varejista após descoberta de rombo

As ações na AMER3 despencaram em quase 80% na B3 após a descoberta do rombo, impactando muitos investidores que fizeram aportes na empresa

A descoberta do rombo de R$ 20 bilhões nas contas das Lojas Americanas (AMER3) caiu como uma bomba na economia brasileira e trouxe muitas incertezas para acionistas, funcionários, distribuidores e consumidores da empresa varejista.

A Americanas é uma das maiores companhias no segmento do varejo no Brasil, possuindo em todo o País mais de 1.700 lojas, 25 centros de distribuição e 200 hubs. No Ceará, existem mais de 70 unidades da instituição.

Com a grande perda na empresa, muitas perguntas surgiram nas redes. A loja vai falir? Vão fechar unidades? Vão demitir funcionários? Como fica para os investidores?

Entenda abaixo como está a situação da varejista

A Americanas comunicou, na quarta-feira, 11, que foram detectadas inconsistências em lançamentos contábeis redutores da conta fornecedores realizados em exercícios anteriores, incluindo o de 2022.

Em uma análise preliminar, a área contábil da companhia estima que os valores das inconsistências sejam da dimensão de R$ 20 bilhões na data-base de 30 de setembro de 2022.

Isso fez com que o presidente da empresa, Sérgio Rial, e o diretor de relações com investidores, André Covre, deixassem os cargos.

Na sexta-feira, 13, foi concedida uma medida de tutela de urgência cautelar pelo juiz Paulo Assed Estefan, da 4ª vara empresarial do Rio, dando 30 dias para que a empresa possa decidir se vai pedir recuperação judicial.

O pedido se deu porque as inconsistências contábeis da ordem de R$ 20 bilhões comunicadas pela empresa podem levar ao vencimento antecipado de R$ 40 bilhões em dívidas.

Americanas vai falir?

A varejista não decretou falência até o momento. Mas é possível que a loja peça recuperação judicial. E assim, a empresa é autorizada pela Justiça a suspender o pagamento de dívidas.

Vão fechar unidades?

Não há confirmação até o momento sobre fechamento de lojas físicas da Americanas. No entanto, existe a possibilidade de a varejista precisar cortar custos e, com isso, unidades físicas podem ser fechadas.

Vai haver corte de funcionários?

A curto prazo, as Americanas não devem fazer demissões. Mas assim como podem fechar lojas físicas, também existe a possibilidade de trabalhadores da empresa perderem seus empregos por corte de custos, principalmente se houver fechamento de unidades presenciais.

Como fica para o investidor?

As ações na AMER3 despencaram em quase 80% na B3 após a descoberta do rombo, impactando muitos investidores que fizeram aportes na empresa. Economistas ainda veem com muita incerteza uma possível recuperação da varejista.

