Rombo nas Americanas causa perda em fundo do Nubank; entenda

Clientes do Nubank que utilizam a Nu Reserva Imediata, fundo de renda fixa do banco, também foram afetados pelo rombo nas Lojas Americanas. Isso porque a modalidade reinveste cerca de 20% da carteira em títulos corporativos, e entre essas ações, estão debêntures da varejista.

Debêntures são títulos de dívidas emitidos por empresas que oferecem direito de crédito ao investidor, e funcionam como um empréstimo para que as companhias consigam realizar os seus planos.

Com isso, o fundo assustou os investidores que possuem menos experiência na renda fixa ao apresentar um retorno de curto prazo negativo, com perda de 0,25% no acumulado do mês/ano de 2023 até o fechamento do mercado no dia 13 de janeiro.

O fundo de renda fixa do Nubank é colocado pelo banco como uma opção para quem quer construir uma reserva de emergência. E na explicação colocada pelo banco, é informado que o valor pode variar de acordo com as movimentações do mercado, para cima ou para baixo.

Em resposta a reclamações no Twitter, o Nubank publicou que "os fundos visam buscar um rendimento maior de 100% do CDI ao longo do tempo, o que ajuda a minimizar possíveis variações no longo prazo".

