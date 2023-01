Obras paradas podem adiar novo Minha Casa, Minha Vida

Após visita do ministro da Casa Civil, Rui Costa, a obras do Minha Casa Minha Vida em construção na Bahia, o relançamento do programa pelo governo federal pode ser adiado, apurou o Estadão/Broadcast.

A estratégia inicial do governo era relançar o programa em Feira de Santana em agenda na próxima sexta-feira, 20, na primeira viagem de Lula ao Nordeste após a posse, juntamente com a entrega simultânea de unidades habitacionais em outros municípios. O adiamento deve ser motivado pela condição "precária" das obras.

Lula vem afirmando que o governo vai acelerar a entrega atrasada de obras do Minha Casa Minha Vida, ainda contratadas na gestão de Dilma Rousseff. Segundo fontes, o relançamento em uma semana "muito possivelmente" não ocorrerá, mas Costa ainda deve conversar com o presidente sobre a questão. A visão do chefe da Casa Civil é que não poderá ser realizada entrega de unidades habitacionais em Feira de Santana. As possibilidades discutidas são relançar o programa sem entrega de obras ou com entregas em outro local.

Antes da viagem presidencial, Costa vistoriou as obras de conjuntos habitacionais do programa em Feira de Santana e também no município de Santo Amaro na manhã de ontem com o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT).

VISTORIA. A Casa Civil informou, em nota, após a vistoria, que em Feira de Santana há 240 unidades habitacionais prontas no Conjunto Residencial Campo Belo - Habitar do Sertão. A pasta afirma que o conjunto de Feira de Santana não foi entregue pelo governo federal, ficando fechado e sem manutenção, havendo necessidade de reformas que devem levar mais de 30 dias.

"Eu vim ver de perto as instalações, e esse conjunto aqui em Feira de Santana não tem condições de ser entregue em uma semana", disse Costa.

Segundo a Casa Civil, há 1,4 mil obras do Minha Casa Minha Vida prontas para serem entregues, de um total de 4 mil obras do programa que estão sendo finalizadas.

