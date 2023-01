IPVA: confira o calendário de pagamento em Rondônia

Em Rondônia, o contribuinte pode pagar o os donos de veículos que pagarem o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2023 em cota única ou dividir em até três parcelas. No estado, o calendário do IPVA 2023 se mantém de março a outubro, com data determinada no último dia útil de cada mês.

Segundo a Secretaria de Finanças de Rondônia (Sefin), caso o contribuinte realize o pagamento antecipado em até 60 dias antes da data de vencimento do tributo, receberá um desconto de 10% e receberá um desconto de 5%, no pagamento antecipado em 30 dias.

Confira o calendário:

Número final da placa 10% desconto 5% de desconto Sem desconto 1,2 e 3 31/01/2023 28/02/2023 31/03/2023 4 28/02/2023 31/03/2023 28/04/2023 5 31/03/2023 28/04/2023 31/05/2023 6 28/04/2023 31/05/2023 30/06/2023 7 31/05/2023 30/06/2023 31/07/2023 8 30/06/2023 31/07/2023 31/08/2023 9 31/07/2023 31/08/2023 29/09/2023 0 31/08/2023 29/09/2023 31/10/2023

