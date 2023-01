PIB da Alemanha aparentemente ficou estagnado no 4º trimestre, afirma Destatis

A economia da Alemanha aparentemente ficou estagnada no último trimestre do ano passado, segundo a Destatis, como é conhecida a agência de estatísticas do país.

"Pelo que sabemos até agora, o Produto Interno Bruto (PIB) se estagnou no quarto trimestre de 2022" em relação ao trimestre anterior, comentou a presidente da Destatis, Ruth Brand, em coletiva de imprensa. Ela alertou, porém, que ainda há "muita incerteza" em relação a esse cálculo. Números oficias do quarto trimestre só estarão disponíveis em algumas semanas.

Mais cedo, a Destatis estimou preliminarmente que o PIB alemão cresceu 1,9% em 2022, desacelerando ante o ganho de 2,6% de 2021, em meio aos impactos da guerra da Rússia na Ucrânia, em especial o salto dos preços de energia. Fonte: Associated Press.

