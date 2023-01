FUP pede ao MME volta da produção do Polo Bahia Terra e sugere TAC da Petrobras

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) enviou requerimento ao ministro de Minas e Energia (MME), Alexandre Silveira, nesta sexta-feira, 13, pedindo a "realização urgente de audiência" para tentar resolver a interrupção da produção do Polo Bahia Terra, um conjunto de 37 campos terrestres de exploração, produção e instalações associadas, localizados na bacia do Recôncavo e Tucano, na Bahia.

A FUP quer negociar uma solução com a Petrobras, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), as entidades sindicais e os municípios diretamente afetados pela interdição do Polo Bahia Terra para que ele volte a produzir.

A ANP interrompeu a produção do Polo em meados de dezembro do ano passado após constatar irregularidades que comprometem a segurança de trabalhadores e do meio ambiente.

"Queremos integrar formalmente o grupo de trabalho, e participar da construção do Termo e Ajustamento de Conduta (TAC) resultante de negociação mediada pelo MME", afirmou o coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar.

Na quinta, 12, a ANP aprovou a formação de um grupo de trabalho para avaliar a situação da operação do Polo Bahia Terra, que estava sendo negociado pela Petrobras com a Eneva e a PetroRecôncavo. Segundo a Petrobras, as negociações continuam.

A FUP informou ainda, que a atual gestão da Petrobras, ainda formada por pessoas indicadas pelo governo anterior, apresentou um plano com cronogramas para reparar, consertar e dar a manutenção devida às instalações, cumprindo requisitos legais e exigências da ANP, com os 37 poços funcionando.

"Entendemos que essa é a medida mais adequada para evitar a demissão de 4,5 mil trabalhadores que atuam nesses poços e instalações, e evitar também a queda da arrecadação de royalties dos municípios locais e o abastecimento", disse a FUP em nota.

O documento da FUP destaca que "a audiência requisitada há de demonstrar, categoricamente, a necessidade e a possibilidade de adoção de medidas mitigatórias e alternativas técnicas, em direção à potencial celebração de um TAC que permita a retomada das operações das unidades".

Em 2020, o Polo Bahia Terra produziu cerca de 14 mil barris diários de petróleo por dia e 642 mil metros cúbicos de gás, segundo teaser de venda do ativo.

Os campos do Polo Bahia Terra produzem óleo parafínico, que vai para a refinaria de Mataripe , antiga Landulpho Alves (Rlam), e para o Polo Petroquímico de Camaçari, também na Bahia. "Ou seja, a suspensão das atividades gera vários problemas. Parar o Polo é a pior alternativa", afirmou Bacelar.

