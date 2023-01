Fabrízio Gomes anuncia nomes de três secretários executivos da Sefaz

O secretário da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE), Fabrízio Gomes, anunciou nesta sexta-feira, 13, o nome dos três secretários executivos que vão auxiliar diretamente o gestor na Pasta em cerimônia de posse simbólica.

Para a Receita foi escolhida, Liana Machado; já à frente da secretaria executiva de Planejamento e Gestão Interna, estará Saulo Toscano; por sua vez, Márcio Cardeal comandará a secretaria de Tesouro e Metas Fiscais, cargo ocupado por Fabrízio na gestão anterior. Na oportunidade, também foram divulgados os coordenadores das diversas áreas da instituição.

Ao anunciar o núcleo duro de sua equipe, Fabrízio Gomes destacou como compromissos “melhorar a vida das pessoas, arrecadando com justiça e gerindo com excelência os recursos financeiros da sociedade” e lembrou que em 2021, a gente tinha um terço da população cearense abaixo da linha da extrema pobreza. Você já imaginou alguém viver com R$ 89 no mês? São três milhões de cearenses nessa condição. É um privilégio a gente estar aqui para ajudar essas pessoas. A gente tem que saber que, é para elas, o nosso trabalho”.

Mais cedo, em entrevista à rádio O POVO CBN/Cariri, a ex-secretária da Fazenda, Fernanda Pacobahyba (hoje presidente do FNDE), ressaltou que o sucessor “é um técnico de mão cheia, uma pessoa de integridade, diálogo, e tranquilidade e tem uma equipe extraordinária”. Ela gravou um vídeo desejando sucesso ao novo titular da Sefaz-CE, exibido durante o evento.

A cerimônia foi prestigiada por outros cinco ex-secretários da Fazenda, incluindo o deputado federal Mauro Benevides Filho (PDT).



