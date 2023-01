Lula, Janja e Haddad chegam para posse de Rita Serrano na Caixa

A posse da nova presidente da Caixa, Rita Serrano, foi iniciada nesta quinta, 12, na Caixa Cultural, em Brasília. Além de Serrano, compõem a mesa da solenidade o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a primeira-dama, Janja da Silva, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

A cerimônia de posse acontece no mesmo dia que a Caixa completa 162 anos. A nova presidente está no banco há 33 anos, sendo que, nos últimos oito, como representante dos trabalhadores no Conselho de Administração (CA),

Também estão presentes o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macêdo, a presidente do Partido dos Trabalhadores, deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), o líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), entre outros parlamentares.

