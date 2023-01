Haddad anuncia novas medidas e inclui "Refis" para empresas

Ministro projetou para 2023, em um cenário mais pessimista, um déficit primário de R$ 100 bilhões, e no cenário mais otimista, um superávit primário de R$ 11 bilhões

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), anunciou nesta quinta-feira, 12, um pacote de medidas econômicas, que inclui um programa de refinanciamento de dívidas de empresas, nomeado como "Litígio Zero".

Acompanhado dos demais ministros da área econômica, Haddad projetou para 2023, em um cenário mais pessimista, um déficit primário de R$ 100 bilhões, e no cenário mais otimista, um superávit primário de R$ 11 bilhões.

Na ocasião, ele confirmou ainda a volta do Coaf para o ministério da Fazenda e a criação de uma junta de execução orçamentária, composto pelos ministros da Fazenda, do Planejamento, da Gestão e da Indústria e Comércio, além do ministro da Casa Civil.

