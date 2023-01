Caixa: Nova presidente promete voltar com VP de Pessoas e abrir agências

A nova presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), Rita Serrano, disse nesta quinta-feira, 12, aos funcionários do banco que vai iniciar estudos para voltar com a vice-presidência de Pessoas, e que convocará uma nova eleição para a vaga de representante dos empregados no conselho de administração do banco. Ela toma posse oficialmente nesta tarde, mas participou, mais cedo, de cerimônia institucional.

"Estamos estudando para retornar com a vice-presidência de pessoas, esse com certeza será o nosso principal objetivo", disse ela aos funcionários, em vídeo publicado em seu Instagram. Essa vice-presidência foi extinta na gestão de Daniella Marques, antecessora de Serrano, que assumiu após o antecessor, Pedro Guimarães, ser alvo de denúncias de assédio sexual.

Serrano disse ainda que estimulará a convocação da eleição de um novo representante dos empregados no conselho do banco. A vaga era ocupada por ela, que agora ocupará a cadeira destinada à presidência da instituição.

O banco está inaugurando ainda 12 agências. "Eu sei que falta empregados, eu sei que falta equipamentos, e essa será a nossa grande batalha, mas é fundamental que a Caixa abra agências", disse ela, ressaltando que isso é fundamental em especial em regiões menos assistidas do País.

