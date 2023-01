Novo valor permitido para levar em viagem já está em vigor; veja

Agora é possível levar até US$ 10 mil em viagem internacional. O novo marco cambial entrou em vigor no dia 31 de dezembro de 2022 e alterou as transações de moda, transações no Exterior para brasileiro e a forma de prestação de contas ao Banco do Brasil.

Em 1994, quando havia paridade do dólar e do real, foi estipulado o limite de R$ 10 mil. Agora o que muda é a moeda relacionada à quantia.

Caso após a viagem haja excedentes em dólar será possível vendê-las a outra pessoa física, as transações são permitidas até US$ 500.



Em relação ao comércio exterior

Com o novo marco cambial é possível o fluxo direto de recursos entre empresas do mesmo grupo. Além da possibilidade do pagamento de dividas de empresas brasileiras em moeda estrangeira.

Porém, não será possível que sejam abertas contas em dólar no Brasil, por receio de uma situação parecida com a Argentina se instale no Brasil.

