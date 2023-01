Novo Aeroporto de Sobral está apto para receber voos, autoriza Anac

Pouco mais de nove meses após a inauguração oficial, o novo Aeroporto de Sobral recebeu a homologação da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e está apto para receber voos.

Com a portaria, o equipamento passa a constar no cadastro de aeródromos e passa a ter tráfego aéreo liberado. A autorização, contudo, ainda não vale para voos comerciais.

Conforme comunicado da Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra-CE), “para isso, o aeroporto aguarda a certificação, também emitida pela Anac. O processo já foi iniciado e deve ser concluído em 30 dias”.

Ainda segundo a Pasta, com a homologação, o Aeroporto Regional de Sobral Luciano de Arruda Coelho passa a ter dados incluídos “no ROTAER Digital, que é disponibilizado pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) para auxiliar no planejamento e realização dos voos no espaço aéreo brasileiro”.

“Enquanto isso, será realizada a transição na administração do equipamento, passando da Seinfra, responsável pela implantação, para a Superintendência de Obras Públicas (SOP), que é a administradora dos aeroportos estaduais”, prossegue o informe do órgão estadual.

Estrutura

O aeroporto está instalado numa área de 190 hectares, tem pista de pouso e decolagem de 1.800 metros de extensão por 30 metros de largura e um terminal de passageiros com aproximadamente 2 mil m² de área construída, espaço que conta com de salas de espera, embarque e desembarque, administração, balcões de check-in, controle de voo, banheiros, quiosques e lanchonete.

O equipamento possui ainda estacionamento, pátio de aeronaves, pistas de taxiamento, balizamento noturno, unidade de combate a incêndios, além de uma usina fotovoltaica. “A usina vai assegurar sustentabilidade energética ao empreendimento e será capaz de alimentar toda a demanda operacional do equipamento”, conclui a nota da Seinfra-CE. O investimento total da obra foi de R$ 70 milhões.



