Inflação 2022: saiba o que ficou mais caro na Grande Fortaleza

A Grande Fortaleza teve inflação de 5,79% em 2022. Os grupos vestuário, além de saúde e cuidados pessoais foram os que mais tiveram elevação de preços e contribuíram para esse crescimento.

As informações foram divulgadas nesta terça-feira, 10, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Considerando apenas dezembro, a capital cearense com inflação de 0,61%, um pouco abaixo da média nacional, que terminou dezembro com 0,62% e 2022 em 5,79%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os grupos de vestuário, que cresceu 16,83%, e o de saúde e cuidados pessoais, com alta de 11,71%, foram os que registraram maior elevação. Enquanto os setores de comunicação e transportes foram os únicos com deflação, com -2,47% e -1,70%, respectivamente.

O que mais impactou para o aumento nos preços do setor de vestuário foram as roupas masculinas, com elevação de 20,71%, e calçados e acessórios, com aumento de 17,56%. Já na saúde e cuidados pessoais, a grande alta foi nos itens de higiene pessoa, que cresceram 16,92%.

Outros itens que se destacaram com aumento expressivo nos preços foram os tubérculos, raízes e legumes (41,90%), frutas e hortaliças (26,36%), leite e derivados (22,64%), panificados (22,15%) e artigos de limpeza (17,24%).

Já os itens com maior deflação foram os combustíveis (-23,92%), energia elétrica (-9,66%) e TV, som e informática (-2,47%).

IPCA no Brasil

A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou dezembro com alta de 0,62%, ante um avanço de 0,41% em novembro, informou na manhã desta terça-feira, 10, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado ficou acima do teto das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que previam um avanço desde 0,36% a 0,61%, com mediana positiva de 0,45%. A taxa acumulada pela inflação no ano ficou em 5,79%, de acordo com o IBGE - também ficando acima das projeções dos analistas consultados, que iam de 5,51% a 5,77%, com mediana de 5,60%.

Com Agência Estado

Tags