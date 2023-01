Casa Azul Ventures capta R$ 2,4 mi para aceleração de 60 startups

Recursos são oriundos de edital promovido pelo Banco do Nordeste. O contrato de financiamento de recursos não reembolsáveis beneficiará startups do Nordeste

A Casa Azul Ventures foi a melhor colocada no edital que libera R$ 2,4 milhões em recursos para financiar aceleração de 60 startups. A iniciativa faz parte do Fundo de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e de Inovação (Fundeci) para fomentar o empreendedorismo inovador e o desenvolvimento sustentável de empresas que estão em sua fase inicial, promovida pelo Banco do Nordeste (BNB).



O programa terá duração de 36 meses e acompanhamento da área de inovação do BNB. Nesse período, serão acompanhadas 30 startups no módulo de Ideação, quando recebem apoio na estruturação e validação de modelo de negócio, e outras 30 no módulo de Tração, quando as empresas recebem orientação para venda de produto no mercado com expectativa de crescimento.

De acordo com o cronograma da Casa Azul Ventures, está previsto para fevereiro a publicação de um edital para seleção de startups. De acordo com o executivo da Casa Azul Ventures, André Filipe Dummar, já há o mapeamento de aproximadamente 150 startups do Nordeste aptas a esse processo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O presidente em exercício do BNB, Lourival dos Santos, destaca a prioridade que o banco vem dando aos investimentos em iniciativas inovadoras, inclusive destacando que o Hub de Inovação Banco do Nordeste (Hubine) deve ser parceiro, acompanhando os passos desse projeto.

Outras aceleradoras escolhidas pelo BNB

Além da Casa Azul, as demais aceleradoras que venceram o edital do Fundeci são a Getin Aceleradora - Gestão Empresarial, Tecnologia e Inovação LTDA, o Hubb Salvador Consultoria Empresarial e o Instituto para o Desenvolvimento de Empresas de Base Tecnológica LTDA, todas da Bahia. Ao todo, o BNB está investindo R$ 8 milhões nas aceleradoras.

Como será o projeto da Casa Azul Ventures

A Casa Azul deve publicar, em fevereiro, um edital para seleção das startups. As informações serão divulgadas no site da empresa (https://www.casaazul.vc/). As equipes das empresas selecionadas irão receber formação nas áreas de negócios, administração e tecnologia, bem como participar de eventos com diversos atores do ecossistema de inovação.



Mais notícias de Economia

Tags