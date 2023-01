Ceará fecha 2022 com 398 pleitos para investimentos no Estado

O Conselho de Desenvolvimento Econômico do Ceará (Condec) encerrou 2022 com 398 pleitos aprovados. Conforme o Governo do Estado, o número é o maior em deliberações da história do colegiado.

Dentre os destaques, foram 47 protocolos de intenções e 28 novas implantações de empresas por meio de resoluções de benefícios.

Com isso, são previstos mais de R$ 820 milhões em investimentos no Estado e a geração de cerca de 12 mil novas vagas de emprego nos próximos anos, conforme o Executivo estadual.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As análises dos pleitos do ano passado trataram sobre protocolos de intenções, resoluções de benefícios, diferimento de impostos para importação de máquinas, equipamentos e matéria-prima.

Os encontros ocorreram nos meses de abril (88 pleitos aprovados), julho (97 pleitos aprovados), outubro (117 pleitos aprovados) e dezembro (96 pleitos aprovados).

Conforme levantamento do Núcleo de Inteligência da Agência de Desenvolvimento Econômico do Ceará (Adece) e da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), de 2015 a 2022, o Condec aprovou 1.582 pleitos que atenderam desde protocolos de intenções e resoluções de benefícios a diferimento de impostos para importação de máquinas, equipamentos e matéria-prima.

Os anos de destaque foram 2018 (com 309), 2021 (com 301) e 2022 (com 398), com maior volume de aprovações.

No período de 2015 a 2022, os dados apotam 353 protocolos de intenções aprovados pelo Condec. A estimativa é de mais de R$ 18 bilhões de investimentos no Ceará e acima de 47 mil oportunidades de emprego ao longo dos últimos oito anos.

Quando a análise trata da efetivação dos aportes, detalha que foram implantados 144 novos empreendimentos nestes oito anos. "Tais iniciativas geram mais de R$ 11 bilhões para a economia cearense e a geração de quase 14 mil novos empregos", frisa o estudo.

“Esse levantamento mostra os bons resultados alcançados pelo trabalho realizado pelo Governo do Ceará em prol do desenvolvimento de uma ambiência de negócio favorável à atração e manutenção de novos empreendimentos para o Estado. Além da otimização dos processos, também temos buscado desenvolver novos canais de diálogo com investidores com o intuito de promover o Estado e suas potencialidades”, explica, em comunicado, o presidente da Adece, Francisco Rabelo.

O que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico do Ceará

O Condec é um órgão colegiado de deliberação superior, presidido pelo chefe do Executivo estadual, e composto por representantes da Adece e das Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), da Fazenda (Sefaz), do Desenvolvimento Agrário (SDA) e do Planejamento e Gestão (Seplag).

Denominado anteriormente de Conselho Estadual de Desenvolvimento Industrial (Cedin), o Condec teve a sua nomenclatura alterada pela nova legislação do FDI, em janeiro de 2021, em virtude da ampliação da abrangência do Fundo.

A reformulação do FDI, feita por meio do decreto Nº 34.508/2022, impactou nas concessões de incentivos fiscais, econômicos e financeiros do Estado.

A digitalização dos processos ligados ao Condec é destacada com a aceleração e otimização de pleitos ligados à atração de novos investimentos.

Da abertura do processo à assinatura do pleito, o Conselho passou a contar com uma operação totalmente digital.

Antes, a empresa interessada em investir no Estado precisava presencialmente submeter o seu parecer técnico. Agora, o mesmo procedimento pode ser realizado de modo online.

Mais notícias de Economia

Tags