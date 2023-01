Mega da Virada: 26 apostas do Ceará ganham prêmios por acertar a quina

A Mega da Virada premiou cinco apostadores com o prêmio máximo no dia 31 de dezembro de 2022 e nenhum representante cearense estava entre eles. No entanto, na quina, 26 apostas realizadas no Ceará foram premiadas com valores que vão de R$ 45.438,78 até R$ 318.071,00.

Das apostas vencedoras no Estado, foram 12 de Fortaleza, duas de Palhano, e outras cidades venceram com um jogo, como Brejo Santo, Carnaubal, Crateús, Crato, Eusébio, Iguatu, Independência, Maracanaú, Maranguape, Russas, Santana do Cariri e Viçosa do Ceará.

O maior prêmio do Ceará irá para apostadores de um bolão feito com 12 números na Lotérica São Sebastião, no Centro de Fortaleza. Os vencedores vão dividir uma quantia de R$ 318.071,00.

Segundo a Caixa, 2.485 apostadores acertaram cinco números em todo o Brasil.

Resultado Mega da Virada 2022 (31/12)

04 - 05 - 10 - 34 - 58 - 59

Assista resultado Mega da Virada 2022:

A Caixa transmitiu o resultado ao vivo pelo seu YouTube.

