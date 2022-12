Gasolina comum sobe 12,04% em uma semana no Ceará e é mais cara do País

O preço médio do litro da gasolina comum subiu R$ 0,59 no Ceará, entre os dias 25 e 31 de dezembro deste ano, conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), sendo o mais alto registrado no Brasil. Por outro lado, o consumidor amapaense é o que menos gasta ao abastecer com o combustível, pagando em média R$ 4,48.

Na comparação com a semana anterior, a alta da gasolina comum no Ceará foi de 12,04%. O preço mínimo do combustível encontrado pela agência reguladora no Estado foi de R$ 4,69, em Caucaia, e o máximo de R$5,79, nos municípios de Fortaleza, Juazeiro do Norte e Maracanaú. A gasolina comum também teve a maior variação entre todos os derivados de petróleo, no período analisado.

A gasolina aditivada teve a segunda maior alta, subindo 11,85% no período. O preço médio do litro desse combustível passou de R$ 5,06 para R$ 5,66. Outra alta expressiva foi verificada no valor médio do litro do etanol hidratado, que subiu 11,63% no Ceará, passando de R$ 4,04 para R$ 4,51. Ambos os insumos, assim como no caso da gasolina comum registraram a maior alta do País.

Com variações mais modestas, o diesel comum e o diesel S10 tiveram altas de 0,15% e 0,14%, respectivamente. Por sua vez, o Gás Natural Veicular (GNV) e o gás de cozinha, ou Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), tiveram quedas de 0,22% e 0,80%, na última semana do ano.

Cenário nacional

No cenário nacional, o preço médio do etanol hidratado foi o que mais subiu: 1,57% nesta semana em relação à anterior, passando de R$ 3,81 para R$ 3,87 o litro, segundo a ANP.

Os preços médios desse combustível subiram em 15 Estados e no Distrito Federal na última semana. Já em outros seis Estados os preços recuaram. No Maranhão, Piauí e em Roraima as cotações não variaram.

Já no Acre não houve apuração e no Amapá, onde o preço na semana ficou em R$ 4,92 o litro, não havia base para comparação em relação ao período anterior.

Por outro lado, a gasolina comum teve alta de 0,78% no País, em média, na comparação entre as duas últimas semanas de 2022.

