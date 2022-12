Área com desconto em impostos na Praia de Iracema é ampliada

Empreendimentos localizados na região abrangida terão redução de 60% na alíquota do ISSQN, além de 95% de desconto no valor da alíquota do ITBI e IPTU

O prefeito de Fortaleza, José Sarto, sancionou lei que amplia a área que concede benefícios fiscais para negócios localizados na Praia de Iracema. O programa terá duração de 10 anos, podendo ser ampliada por outros 10, caso o Município queira. A medida foi assinada nessa quinta-feira, 29.



De acordo com a lei, os empreendimentos localizados na região abrangida terão redução de 60% na alíquota do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), além de 95% de desconto no valor da alíquota do ITBI e IPTU dos imóveis utilizados.

Confira abaixo a área que será regulamentada.

Área que terá incentivos fiscais para negócios (Foto: Divulgação/Prefeitura de Fortaleza)



O titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Nogueira, acredita que os benefícios devem ser aderidos rapidamente pelos negócios da região: "A partir do primeiro semestre do ano que vem nós já devemos ter adesões à lei, porque ela é muito convidativa, melhora muito o ambiente econômico da cidade", prevê.

Os incentivos regulamentados deverão ser solicitados junto à Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE). A medida espera atrair empreendimentos em uma área que é estratégica da cidade.

