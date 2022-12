IPVA SP 2023: como pagar boleto e ter desconto no valor do imposto

No estado de São Paulo (SP), para obter desconto máximo de 9% no valor do IPVA em 2023, a quitação deve ser realizada em cota única no mês de janeiro

Em 2023, o desconto para o proprietário de veículo que pagar o Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA) à vista em janeiro é de 3% em São Paulo.

O valor do abatimento é menor que os 9% oferecidos em 2022, quando o preço dos automóveis disparou em 2021 e aumentando o preço do tributo em cerca de 22% no estado.

Segundo Miguel José Ribeiro de Oliveira, diretor executivo de Estudos e Pesquisas Econômicas da Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), os descontos para pagamentos à vista são, muitas vezes, a retirada de juros associados ao parcelamento.

“Para quem tem o dinheiro para pagar à vista, sempre vale a pena porque o desconto é maior do que o rendimento de poupança ou de um fundo de investimento. Quem não tem o dinheiro é melhor parcelar do que recorrer a empréstimo nos bancos que cobram juros mais altos”, afirmou à Agência Brasil.

IPVA 2023 SP: qual o valor do imposto em São Paulo?

O IPVA 2023 vai ficar em média 10,77% mais caro em São Paulo. O imposto paulista é de 4% do valor venal da tabela fipe do carro com menos de 20 anos de fabricação.

A Secretaria da Fazenda do estado (Sefaz) disponibilizou um portal para a consulta do preço venal. Para averiguar o valor a ser pago, basta digitar a placa do veículo. A Sefaz-SP estima que, em 2023, a arrecadação com o imposto atinja R$ 23,4 bilhões.

IPVA 2023 SP: como consultar e emitir boleto

O proprietário deve acessar o site da Secretaria da Fazenda e Planejamento de SP. Em seguida, é só colocar o Renavam do veículo, inscrito no documento do carro, e o CPF do dono.

Com esses dados, o Detran indicará o valor do imposto a ser pago, e informará a data de vencimento.



Depois, deve ser emitida a guia do boleto para efetuar o pagamento. Basta imprimir a guia no próprio site do Detran. O pagamento pode ser feito virtualmente ou em qualquer agência bancária ou lotéricas.



IPVA 2023 SP: pagamento em cota única ou pagar parcelado

Há três maneiras de realizar o pagamento. Mas apenas uma delas permite o desconto:

Pagar valor em cota única com desconto de 3% em janeiro;

Pagar valor integral (sem desconto) em cota única em fevereiro;

Pagar valor integral (sem desconto) parcelado em até 5 vezes.

Quem por pagar a prazo pode parcelar o valor em até 5 vezes, mas sem desconto algum. As datas de vencimento para a quitação do imposto variam conforme o último número da placa do veículo, com início em 11 de janeiro para as que terminam em 1.

No caso de caminhões e tratores, o pagamento parcelado tem dias fixos, sempre no dia 20 de cada mês.

IPVA 2023 SP: confira as datas de pagamento do imposto em São Paulo

Final da placa 0

1ª parcela: 24 de janeiro

2ª parcela: 24 de fevereiro

3ª parcela: 24 de março

4ª parcela: 24 de abril

5ª parcela: 24 de maio

Final da placa 1

1ª parcela: 11 de janeiro

2ª parcela: 11 de fevereiro

3ª parcela: 11 de março

4ª parcela: 11 de abril

5ª parcela: 11 de maio

Final da placa 2

1ª parcela: 12 de janeiro

2ª parcela: 12 de fevereiro

3ª parcela: 12 de março

4ª parcela: 12 de abril

5ª parcela: 12 de maio

Final da placa 3

1ª parcela: 13 de janeiro

2ª parcela: 13 de fevereiro

3ª parcela: 13 de março

4ª parcela: 13 de abril

5ª parcela: 13 de maio

Final da placa 4

1ª parcela: 16 de janeiro

2ª parcela: 16 de fevereiro

3ª parcela: 16 de março

4ª parcela: 16 de abril

5ª parcela: 16 de maio

Final da placa 5

1ª parcela: 17 de janeiro

2ª parcela: 17 de fevereiro

3ª parcela: 17 de março

4ª parcela: 17 de abril

5ª parcela: 17 de maio

Final da placa 6

1ª parcela: 18 de janeiro

2ª parcela: 18 de fevereiro

3ª parcela: 18 de março

4ª parcela: 18 de abril

5ª parcela: 18 de maio

Final da placa 7

1ª parcela: 19 de janeiro

2ª parcela: 19 de fevereiro

3ª parcela: 19 de março

4ª parcela: 19 de abril

5ª parcela: 19 de maio

Final da placa 8

1ª parcela: 20 de janeiro

2ª parcela: 20 de fevereiro

3ª parcela: 20 de março

4ª parcela: 20 de abril

5ª parcela: 20 de maio

Final da placa 9



1ª parcela: 23 de janeiro

2ª parcela: 23 de fevereiro

3ª parcela: 23 de março

4ª parcela: 23 de abril

5ª parcela: 23 de maio

