Cotado para Sefaz, Fabrízio Gomes tem agenda no Palácio da Abolição

Atual secretário executivo do Tesouro do Estado é visto como uma das opções para substituir Fernanda Pacobahyba na Fazenda do Estado

O secretário executivo do Tesouro Estadual e Metas Fiscais, Fabrízio Gomes, confirmou ao O POVO que tem agenda no Palácio da Abolição nesta terça-feira, 27. Ele é um dos cotados para assumir a Secretaria da Fazenda (Sefaz) na gestão de Elmano de Freitas (PT) no lugar de Fernanda Pacobahyba, que vai para o Ministério da Educação (MEC).

"Eu fui chamado para o Palácio amanhã, mas ainda não sei a pauta", afirmou ao O POVO.

Servidor de carreira da Sefaz, o economista formado pela Universidade Católica de Salvador, ocupa entre cargo de auditor fiscal financeiro e chefias da Fazenda cearense desde 2007. O nome de Fabrízio é cotado internamente e teve o favoritismo revelado pelo jornalista Jocélio Leal.

Nesse tempo, ele teve contato com dois titulares da pasta: Mauro Benevides Filho, chefe da Fazenda nos governos de Cid Gomes (PDT) e primeiro governo Camilo Santana (PT), e Fernanda Pacobahyba, que liderou o fisco estadual no segundo mandato de Camilo.

Missão aceita

Questionado se aceitaria o cargo, caso seja oficialmente convidado, Gomes afirmou: "Eu sou servidor de carreira. Se me chamarem para essa missão, eu aceito."

Parte da gestão atual, ele acompanhou os embates entre Estado e União sobre o ICMS, no qual Pacobahyba teve destaque nacional. Ao liderar a Secretaria Executiva do Tesouro Estadual e de Metas Fiscais ainda participou das tomadas de decisão e enfrentou a cobrança sobre as perdas na arrecadação.

Além da experiência de duas gestões, o economista ainda é mestre e doutor em Economia pela Universidade Federal do Ceará.

Ida para o MEC

Pacobahyba vai compor a equipe de Camilo Santana no Ministério da Educação (MEC), onde deve ter participação direta na gestão do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).

No entanto, espera-se uma participação decisiva dela na definição do substituto, pela influência que adquiriu no governo estadual nos últimos quatro anos.

A definição do titular da Sefaz deve ser feita ainda nesta semana, como Elmano já prometeu.

