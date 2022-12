Prévia da inflação de dezembro chega a 0,53% nos preços do Ceará

Região Metropolitana de Fortaleza fecha último trimestre do ano com crescimento de 1,04% e variação acumulada de 5,85%, pouco abaixo da média nacional de 5,90%

O resultado prévio da inflação do ano de 2022, calculado pelo IPCA-15 do IBGE, revela uma aceleração de 0,53% nos preços na Região Metropolitana de Fortaleza. De acordo com os dados, a Capital fecha o ano com inflação acumulada de 5,85% em 2022, um pouco abaixo dos 5,90% da média nacional.

Entre janeiro e dezembro, o maior peso para o orçamento dos cearenses foram os itens de vestuário, que apresentaram alta acumulada de 17,11%, seguido dos itens de saúde e cuidados pessoais, que subiram 11,01%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Item com o maior peso no orçamento mensal dos cearenses, os itens de alimentação e bebidas subiram 9,84%, praticamente o dobro da inflação média.

Mais notícias de Economia