Concurso da Sefaz prorrogado por mais um ano, anuncia Izolda

Prazo de validade do concurso público da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) e chamamento de 58 servidores aprovados no certame foram confirmados

O prazo de validade do concurso público da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) e chamamento de 58 servidores aprovados no certame foram confirmados. Segundo a governadora do Ceará, Izolda Cela, a prorrogação será por mais um ano.

O anúncio ocorreu nessa quarta-feira, 21, em solenidade do programa Contribuinte Pai D'Égua, que contou com participação da titular da Sefaz-CE, Fernanda Pacobahyba.

A prorrogação do concurso e o recrutamento de mais aprovados era um pleito do Sindicato dos Fazendários do Ceará (Sintaf-CE), expressado em reunião realizada em setembro passado.

"Esperamos que a convocação dos 58 colegas aconteça com a maior brevidade possível e que o governador recém-eleito, Elmano Freitas, compreenda a necessidade de realizar um novo concurso para a Secretaria da Fazenda”, enfatiza o diretor de Organização do Sintaf, Carlos Brasil.

