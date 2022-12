PIB do Ceará desacelera no 3° trimestre, mas tem alta de 0,5%

O desempenho da economia cearense no terceiro trimestre foi pior do que a média nacional. Enquanto o Brasil cresceu 3,6% ante igual período do ano passado, o Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará apresentou alta de 0,5%.

Já o resultado do 3° trimestre em relação ao trimestre anterior foi de 0,14%, enquanto o Brasil no mesmo recorte apresentou alta de 0,4%.

Acumulado 2022 Ceará é 1,45% entre janeiro e setembro, enquanto o nacional é 3,2%.

Dados foram divulgados nesta terça-feira, 20 de dezembro, pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece).

Resultados do PIB Ceará - 3° trimestre

3° tri/22 x 3° tri/21: 0,50%

3° tri/22 x 2° tri/21: 0,14%

Acumulado do ano: 1,45%

Acumulado 12 meses: 1,35%

Dados por setor (3° tri/22 x 3° tri/21)

Agropecuária 13,15%

Indústria -5,97%

Serviços 0,51%

Brasil

Agropecuária 3,2%

Indústria 2,8%

Serviços 4,5%

Fonte: Ipece

