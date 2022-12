Agropecuária é o setor do Ceará que mais cresce no 3º trimestre de 2022

A informação foi adiantada pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), que divulgará o resultado do PIB cearense na terça, 20 de dezembro

Agropecuária foi o setor que mais cresceu na economia do Ceará, no resultado do terceiro trimestre (julho a setembro) do Produto Interno Bruto (PIB) em 2022.

A informação foi detalhada pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), órgão vinculado à Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) do Governo do Ceará, que divulgará amanhã, teraça-feira, 20 de dezembro.

Ou seja, isso significa que os outros dados ainda serão revelados. Mas o Ipece adianta, além do fato de dentre os três setores o agropecuário ter apresentado o melhor resultado, que uma nova previsão para o PIB para 2022 também será anunciada.

"É importante ressaltar que, como indica somente uma tendência de crescimento ou arrefecimento da economia, suas informações e resultados são preliminares e sujeitos a retificações, quando forem calculadas as Contas Regionais definitivas, em conjunto com o IBGE e as 27 Unidades da Federação", frisa o Ipece em comunicado.

