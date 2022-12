Ministério Público recomenda que Ibama impeça exploração de urânio e fosfato no Ceará

O Ministério Público Federal no Ceará (MPF-CE) recomendou que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) negue o licenciamento para a exploração de urânio e fosfato no Ceará. O projeto foi enviado ao órgão federal ainda na metade do ano e tem a emissão do parecer prevista para os próximos dias.

Assinam a recomendação os procuradores da República Alexandre Meireles Marques e Alessander Wilckson Cabral Sales. Entre os apontamentos trazidos pelo documento, os dois citam o relatório do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que apontou violações no projeto de mineração.

O parecer técnico do Ibama pode ser positivo ou negativo para o licenciamento ambiental. Na última semana, o órgão respondeu ao O POVO afirmando que o documento seria emitido "nas próximas semanas."

Descoberta ainda nos anos de 1970, a jazida de Itataia, em Santa Quitéria, é a maior reserva de urânio associado ao fosfato do Brasil. O projeto de exploração foi desenvolvido pela estatal Indústrias Nucleares do Brasil (INB) e a Galvani Fertilizantes, que formam o Consórcio Santa Quitéria.

Violações

Na recomendação emitida nesta quarta-feira, 14, o MPF confirma a existência de um procedimento em investigação no órgão e que trata do Projeto Santa Quitéria.

O texto ainda enumera violações identificadas pelo MPF no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) enviado pelas empresas:

1. o Projeto Santa Quitéria registra dados que indicam a inviabilidade ambiental do empreendimento, quando a modelagem matemática realizada informa a ultrapassagem de 8 padrões de qualidade do ar previstos na Resolução CONAMA nº 491 pelo Projeto Santa Quitéria, sendo eles o padrão anual e horário de NO2, do padrão anual de PTS, dos padrões anuais e diários de PM10, do padrão anual de PM2,5 e dos padrões anual e diário de SO2.

2. o EIA do Projeto Santa Quitéria registra dados que indicam a inviabilidade ambiental do empreendimento, quando os padrões de ruído estabelecidos na NBR 10.151/2019 serão ultrapassados em 10 pontos na área do empreendimento, sendo eles os pontos P-01, P-02, P-03, P-04, P-07, P-08, P-09, P-10, P-11 e P-12.

3. omissão do EIA sobre os riscos associados à radiação na atividade mineroindustrial do colofanito, com larga emissão de partículas alfa, beta e radiação gama, cuja responsabilidade pelo licenciamento cabe ao IBAMA, uma vez a CNEN tem responsabilidade apenas sobre o licenciamento da unidade de extração de urânio, bem como a omissão quanto à apresentação de um Diagnóstico Radiológico Ambiental.

Recomendação

Assim, os procuradores arrematam:

"Ao Presidente do IBAMA, sr. Eduardo Fortunato Bim, extensível a quem quer que o substitua em atribuição, com vistas a prevenir responsabilidades civis, administrativas e criminais e evitar eventuais demandas judiciais para responsabilização das autoridades competentes, que se abstenha de conceder qualquer tipo de licença ambiental ao Projeto Santa Quitéria, do Consórcio Santa Quitéria, até que o MPF receba e analise uma avaliação técnica do IBAMA sobre todas as questões levantadas no "Relatório da Missão Santa Quitéria-CE: violações de direitos humanos na mineração de urânio” elaborado pelo Conselho Nacional dos Direitos Humanos, bem como das demais questões constantes da presente recomendação.”



O POVO procurou o Consórcio Santa Quitéria, formado pela INB e a Galvani, mas não obteve reposta até a publicação desta matéria.

