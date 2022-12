Fortaleza sediará principal evento nacional do setor de serviços

Fortaleza vai sediar entre os dias 15 a 17 deste mês a 20ª Convenção Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas (Conescap), considerado o maior evento do setor de serviços do Brasil. O tema será “Conexão global, o futuro é agora”.

O evento que ocorrerá no Centro de Eventos do Ceará é realizado pela Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas (Fenacon). A pré-inscrição pode ser realizada no site .

“Durante os três dias, serão debatidos temas a respeito da atuação de empresários em todo o país, bem como assuntos inerentes aos interesses das 63 categorias econômicas representadas, da sociedade e do país. Acreditamos que teremos debates intensos e que servirão para nortear as políticas públicas que queremos implementar a nível nacional”, destaca o presidente da Fenacon, Daniel Coêlho, segundo cearense a ser presidente da federação em 31 anos.

A expectativa é que a Conescap reúna cerca de 5 mil pessoas para a feira de negócios, palco de oportunidades de network e discussões. “O evento possibilita, além de debates sobre assuntos diversos, um ambiente econômico e com muitas oportunidades de negócios, destacando a importância desta verdadeira união entre empresários, gestores, empreendedores e estudantes”, ressalta Carlos Átila, presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Ceará (Sescap-CE), braço da Fenacon no Estado.

O Sistema Fenacon representa cerca de 400 mil empresas dos diversos segmentos do setor de serviços. Ao todo, são 63 segmentos representados, profissionais que atuam com importação, crédito, engenharia, previdência, cobrança, recursos humanos, câmaras de indústria, comércio e serviços, imóveis, bolsas de valores, cooperativas e outros.

“Geramos mais de 4,5 milhões de empregos diretos, contribuição de 2,38 bilhões de impostos e taxas, além de 6,47 % de participação no PIB. São números bem expressivos, o que demonstra a importância da Fenacon no âmbito nacional”, conclui o presidente Daniel Coêlho.

